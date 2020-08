Man (24) uit Gennep overleden bij ongeluk De Rips

Koetsen­tocht in Diever één van de hoogtepun­ten voor gouden paar uit Milheeze

29 augustus MILHEEZE - ,,Ik heb Martien ontmoet bij van de Putten in Deurne, hij viel meteen op mij", steekt Stien van wal. ,,Ik was met de brommer, Stien met de fiets maar ik heb ze diezelfde avond naar huis mogen brengen", vult Martien aan. Na vijf jaar verkering verloofde het stel, na een half jaar werd er getrouwd. Nu dus vijftig jaar geleden. Stien: ,,We konden bij ons thuis in Bakel inwonen."