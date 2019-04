Man (28) opgepakt voor verkrachting vrouw (18) in Asten-Heusden, verdachte komt uit hetzelfde dorp

Opinie Duurzaam nieuw zwembad of een duur opknapper­tje in Gemert?

10:35 Auteur Jo van Schalen uit Gemert is onder meer bijscholingsdocent voor zwem- en duikinstructeurs en auteur van boeken over snorkelen en onderwaterspelen. Hij vindt dat Gemert zich gelukkig mag prijzen met de tientallen bevlogen vrijwilligers die zich inzetten om de kwaliteit van leven in ons dorp op een hoger niveau te brengen. Belangeloos en op veel en veelsoortige terreinen.