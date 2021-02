Man (32) met hennepdrogerij aangehouden in Someren

Nicole en Carel openden een nieuwe winkel in Deurne maar moesten meteen weer dicht: ‘We blijven alles uit de kast trekken’

8:08 DEURNE - In februari zetten ze een handtekening onder het huurcontract van hun nieuwe droom: een megagrote winkel in hartje Deurne. Hun toekomstplannen kregen al gauw de ene na de andere beroerde wending, maar toch blijven Carel van Goch en Nicole Schreurs uit Deurne strijdlustig. ,,Elke persconferentie zitten we met samengeknepen billen voor de tv.”