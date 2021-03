Man gewond bij steekpartij op camping in Bakel

Geldkraan naar Somerense jongeren­cen­tra wordt volledig dichtge­draaid: ,,Het was al niet veel, nu pakken ze dit ook nog af”

12 maart SOMEREN - Moedeloos wordt voorzitter Wilco Schuurmans van De Comeet in Someren ervan: vrijwel ieder jaar laait de discussie weer op of er te bezuinigen is op de jongerencentra. Hij vindt het teleurstellend dat de gemeente de subsidiekraan vanaf 2024 in drie jaar tijd helemaal wil dichtdraaien. ,,Het is pure hobby voor ons, nu worden we echter gedwongen commerciëler te gaan denken.”