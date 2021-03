Man gewond naar ziekenhuis na frontale botsing bij Beek en Donk

Speciale teststraat voor kinderen in Eindhoven: 'We willen niet dat een kind hier trauma's oploopt’

14:11 EINDHOVEN - Een wattenstokje in je keel en neus is voor de meeste volwassenen al een weinig prettige ervaring, laat staan voor een kind. Op de XL testlocatie in Eindhoven is daarom een speciale corona teststraat ingericht voor wie jonger is dan zeven jaar.