Man gooit spullen naar politie en vernielt ramen bij arrestatie in Gemert

Gemertse wethouder: hand op de knip

24 juni GEMERT- BAKEL - Ook al is er weer genoeg geld in de schatkist van de gemeente Gemert-Bakel, de bomen groeien nog lang niet tot in de hemel, zegt wethouder Bart Claassen (CDA) van Financiën. De gemeenteraad staat te springen om geld uit te geven. Maar het devies van Claassen is: hou de hand op de knip.