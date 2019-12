Man in gestolen auto overlijdt door botsing tegen boom in Riethoven, politie kan voertuig niet ontwijken

Geslaagde aftrap op kerstvari­ant Passion 2018 in Milheeze

7:02 MILHEEZE - De mensen achter de succesvolle Passion in 2018 in Milheeze die door 3000 mensen werd bezocht hebben nu voor volgend jaar een kerstvariant in ontwikkeling met de naam Warm Welkom dat op 19 en 20 december 2020 wordt gehouden . Zondagmiddag was de aftrap hiervan op het Kerkplein in Milheeze waar diverse verenigingen aan meewerkten.