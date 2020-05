Man met vieze handen opgepakt voor brandstichting in natuurgebied De Mortel

In natuurgebied de Stippelberg in De Mortel woedde woensdag tot drie keer toe brand. De man die is aangehouden, viel op bij de politie omdat hij bij verschillende branden was gezien en omdat hij zich verdacht gedroeg. Bij controle bleek de man meerdere aanstekers op zak te hebben en hij had behoorlijk vieze handen. De man is aangehouden en ingesloten voor onderzoek.