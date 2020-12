Man overvallen en enige tijd vastgehouden in woning Lieshout: ‘Echt een ravage in huis’

Het slachtoffer wist rond 09.30 uur contact op te nemen met de politie nadat hij in paniek bij een van zijn buurtbewoners aanbelde. ,,We hebben samen 112 gebeld. Mijn zoon is daarna meteen met hem terug naar de woning gegaan, het was echt een ravage in het huis", vertelt de betrokken buurtbewoner. ,,In het huis lag ook veel vloeistof, wat volgens het slachtoffer gebruikt zou zijn om eventuele sporen uit te wissen.”