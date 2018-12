Man raakt van de weg en rijdt tegen boom in Bakel

Asten kiest bedrijvig­heid boven molen

17 december ASTEN - De bouw van een nieuwe bedrijfshal aan het Moleneind heeft nauwelijks gevolgen voor molen de Oostenwind in Asten. Er is wel enige belemmering voor de windvang, maar die is volgens het gemeentebestuur niet dusdanig dat de bouwvergunning niet verleend kan worden.Bezwaren van molenaar Geert van Stekelenburg en enkele omwonenden zijn daarom terzijde geschoven. Daardoor is een gang naar de rechter zeer waarschijnlijk. ,,Ze moeten zich de ogen uit de kop schamen. Dit gaat alle perken te buiten”, briest de strijdvaardige Van Stekelenburg.