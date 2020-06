Man van 422.000 stambomen overleden

Van den Boogaart begon vijftien jaar geleden met zijn hobby die uitgroeide tot zijn levenswerk; afgelopen zaterdag maakte hij nog bekend dat de 422.000e persoon zich had ingeschreven in zijn bestand.

De op 6 december 1946 in Someren-Heide geboren en later naar Someren-Eind verhuisde Van den Boogaart woonde in Polen. Daar is hij afgelopen maandag in een dorpje in de buurt van Krakau op 73-jarige leeftijd overleden.