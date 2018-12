Manege De Stap in De Mortel een ‘plek waar iedereen zich thuis kan voelen’

Tot aan het begin van de jaren '90 had ze er 'echt nog nooit van gehoord', van De Mortel. ,,Misschien best gek, want ik ben gewoon in Eindhoven geboren en heb ook nog in Son gewoond", vertelt Els Jeuken (62) aan tafel in de dit najaar geopende lunchroom van Manege De Stap. ,,Maar Hans had hier een boerderij gezien, dus ik ging mee kijken. Het was echt heel oud, er moest ontzettend veel aan gebeuren. Ik denk niet dat we dit moeten doen, zei ik nog tegen Hans." Met een schaterlach: ,,'Dan hebben we een probleem', antwoordde hij toen, 'want ik heb het al gekocht.'"