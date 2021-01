Manegevoetbal Asten gooit het roer na 14 jaar om: Voetbaltoernooi gaat op tournee door de gemeente

ASTEN - Na 14 succesvolle edities gooit manegevoetbal Asten het over een andere boeg. Hans en Gerard Stienen gaan op zoek naar nieuwe locaties, zoals bedrijfshallen of plekken in het centrum van Asten. De eerste editie van ‘Manegevoetbal on tour’ vindt 11 september plaats op het sportpark van NWC.

Vader Gerard en zoon Hans Stienen hadden het programma voor de vijftiende editie al helemaal klaar. Afgelopen weekend hadden onder normale omstandigheden weer honderden voetballers in de paardenbakken gestaan. Onder hen ook veel jeugdigen van betaald voetbalclubs. Jacques Herb was geboekt als artiest, maar vanwege de coronamaatregelen ging een streep door het derde lustrum.

Het zette de beide Stienens aan het denken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in een nieuwe omgeving toch iets kunnen organiseren, was de vraag die zij zichzelf stelden. De grens van de mogelijkheden in manege Heijligers was immers ook in zicht.

Dat vader en zoon naar nieuwe locaties zoeken lijkt logisch. Gerard Stienen heeft ervaring met het houden van evenementen in het centrum van Asten. Zo was hij nauw betrokken bij het pleinvoetbal op de Markt en het Koningsplein. Ook smartgoals op het Koningsplein, pionnen lichten op zodra een bal de doellijn passeert, komt uit zijn koker.

Al snel werd een eerste, geschikte plek gevonden. Manegevoetbal on tour begint op sportpark ’t Root. Een bewuste keuze, aldus Hans Stienen. ,,Dat is een vertrouwde plek waar we rustig kunnen beginnen. Daar kunnen we zien of het werkt”, aldus Hans Stienen. ,,We hebben in principe aan twee volledige velden genoeg. We moeten nog wel even overleggen met de club, want in die tijd staan ook bekerwedstrijden gepland.”

Bij de keuze voor de ondergrond is zand dus niet meer heilig. De organisatoren overleggen nog met (betaald) voetbalclubs over welke ondergrond zij graag willen. De Stienens hebben ook al andere locaties op het oog en de eerste contacten zijn gelegd, maar er staan nog geen afspraken op papier. Manege Heijligers is ook nog steeds een optie.

,,We hadden al eerder een evenement kunnen houden puur voor de sport, maar voor ons hoort de entourage ook bij manegevoetbal. Manegevoetbal is meer dan alleen sport. Daarom hebben we gekozen voor september. Het publiek moet dicht langs het veld kunnen staan.”