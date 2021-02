Mannen uit Best en Tilburg (23 en 19) gepakt voor woningoverval Lieshout waarbij slachtoffer uren is vastgehouden

Lijst Someren-Hei­de stapt uit coalitie Someren: ‘Er is te veel gezegd en te veel geschreven’

17 februari SOMEREN-HEIDE - Lijst Someren-Heide is per direct uit de Somerense coalitie met De Gemeenschapslijst, CDA en PvdA gestapt. Er is verschil van inzicht met andere partijen over hoe het ontslag van wethouder Guido Schoolmeesters is afgehandeld, schrijft fractievoorzitter Marco Stolwijk in een verklaring op Facebook die hij niet verder wil toelichten. ‘Er is te veel gezegd en geschreven. Over gaan tot de orde van de dag is er daardoor iet meer bij.’