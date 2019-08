Manouk Maas (26) uit Lierop geeft voorlichting aan toeristen in Thailand: ‘Olifanten zijn geen knuffeldieren’

Vele toeristen die Thailand ooit bezochten, hebben hem ongetwijfeld op hun telefoon staan: een foto van een tochtje op een olifant. Vakantiegangers kunnen tegenwoordig zelfs met de immense dieren een modderbad nemen. Dat is tegen het zere been van de van oorsprong Lieropse Manouk Maas (26). Zij strijdt al zes jaar in het Aziatische land voor het welzijn van de door haar zo geliefde dieren. ,,Olifanten zijn wilde dieren, geen huisdieren die je zomaar even kunt knuffelen.”



Maas is op jonge leeftijd al een dierenliefhebber. Op haar achttiende belandt ze via school drie weken in Thailand, om daar vrijwilligerswerk voor olifanten te doen. Ze neemt in 2011 deel aan diverse projecten en dat levert haar in korte tijd een prima netwerk op. Twee jaar later besluit ze daar gebruik van te maken en voor een jaar naar het Aziatische land te verhuizen. Dat plan wijzigt drastisch wanneer ze ter plaatse de liefde vindt en ook nog een goede baan bij een olifantenopvang. Ze blijft in Thailand.