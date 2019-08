Mantelzorger uit Asten zoekt vergeefs naar tijdelijke spoedzorg voor vrouw

Het was al laat op de vrijdagavond. Co ter Plegt (75) zat op de bank in zijn woning in Asten, toen hij zich niet zo lekker voelde. ,,Ik kreeg het benauwd, had pijn in mijn borst”, vertelt hij. Omdat de symptomen leken op een hartinfarct, werd hij met spoed door de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Maar in plaats van zich zorgen te maken over zijn eigen gezondheid, maakte hij zich druk over zijn vrouw Dora (76), die sinds een paar weken 24 uur per dag van hem afhankelijk is.