En dan komt de emotie. Maaike Reimersma-De Feyter, die mede namens haar moederr spreekt, houdt het niet droog als ze vertelt over hoe deze kwestie ingrijpt in de levens. ,,Al heel lang, voor heel veel mensen. De onzin die ik hier hoor, is schokkend. Het vertrouwen in waterschap en provincie is weg.” Een provincie die eerder bezwaren verwierp. De maatregelen om hoogveen te laten terugkeren door De Peel te vernatten, gaan door. Dus mag de Raad van State nu aan het werk. Want de bewoners leggen zich daar niet bij neer.