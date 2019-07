Marco (49) uit Geldrop zag dodelijk vrachtwagenongeluk A67 gebeuren: ‘Als ik vijf seconden eerder was geweest, had ik er tussen gezeten’

De Waal was met zijn gezin onderweg van de camping naar huis. ,,Bij het invoegen zag ik dat er voor mij een file stond. Daarom gaf ik geen gas, ik wilde rustig aansluiten. Ineens kwam rechts van mij een rode vrachtwagen voorbij. Hij reed in volle vaart achterop een stilstaande vrachtwagen in de file. Er zat denk ik nog geen tien meter tussen onze auto en het ongeluk", vertelt De Waal. ,,Als ik gewoon was ingevoegd zoals ik dat normaal zou doen, hadden wij met onze auto ertussen gezeten. Het scheelde vijf seconden. Ja, dan zit je wel met je hart in je keel achter het stuur.”

Glas opvegen

Veel tijd om van de schrik te bekomen heeft het gezin niet: ,,Mijn vrouw belde direct 112. Ondertussen stapten er andere vrachtwagenchauffeurs uit. Ze keken in de cabine van de rode wagen en begonnen toen het glas en het puin dat door de klap was vrijgekomen bij elkaar te vegen. Dat was voor mij de bevestiging dat die chauffeur waarschijnlijk niet meer in leven was.”