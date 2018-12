Marco Swiggers luidt het jaar uit met Deurne in oudejaarsshow Poeiersuiker

Hij heeft er zijn handen vol aan gehad, aan een jaar nieuws uit Deurne. Nog altijd. De verzameling knipsels dijt nog iedere dag uit. Marco Swiggers (46) grinnikt. ,,Ik hou alles bij. De krant, DMG, het Weekblad voor Deurne, het internet. En natuurlijk heb ik ook verschillende eigen bronnen." Hij grijnst. Deze dagen zet hij laatste punten op i's en schaaft hij aan wat laatste woorden in zijn liedjes. Ondertussen tikt de tijd richting oudejaarsshows langzaam maar zeker door.

De eerste twee waren snel uitverkocht en dus besloot het Cultuurcentrum een derde show te plannen. Iets dat hij zelf nog maar nauwelijks kan geloven. ,,Vorig jaar heb ik hier voor het eerst gestaan, dan is het maar helemaal de vraag of de mensen terugkomen." De eerste editie van de oudejaarsshow 'Poeiersuiker' borrelde ergens in 2016 op in het brein van Swiggers. ,,Ik dacht dat het misschien wel leuk zou zijn een oudejaarsconference te maken over de gemeente Deurne. Dat was hier nog niet en we hebben een prachtig theater waar veel kan."

Zijn debuut viel erg in de smaak. Beide voorstellingen zaten vol en het regende complimenten. Ook Swiggers zelf was een gelukkig man. ,,Het was gewoon keigaaf om te doen. De sfeer, daar was ik erg blij mee. Het was huiselijk, gezellig, precies zoals ik hoopte. Mensen konden lekker gaan zitten en het hele jaar meebeleven."

Ook het maakproces beviel hem meer dan goed. ,,De onderwerpen en gebeurtenissen komen vanzelf naar je toe en je voelt meteen aan of er iets in zit. Of het raakt of niet." Wat werkt op een podium, daar kun je hem niet echt veel nieuws meer over vertellen. Hij staat inmiddels al langer óp het podium dan ernaast. Swiggers werd in 1972 geboren in Vlierden in een muzikaal gezin en belandde al snel achter de pauken bij de fanfare en later bij de slagwerkgroep. Op zijn negende trad hij op als bandparodist en plakte hij thuis (met hulp van zijn vader) stukjes conferences en liedjes aan elkaar. ,,Ik hield heel jong al van conferences, vooral die van Toon Hermans. De droge humor, de manier waarop hij sfeer in de huiskamer wist te brengen. De manier waarop hij van iets kleins, van bijna niets iets kan maken. Daar hou ik zelf ook erg van."

Vanuit zijn carrière belandde Swiggers al gauw in het muzikale kwartet De Noot. Ze maakten humoristische muziek en acts en traden 25 jaar lang op door de hele regio. De Noot hield in 2010 op te bestaan. ,,Daarna heb ik een pauze gehad op cabaretesk gebied. Ik ben wel doorgegaan met het componeren en het schrijven van liedjes maar even niet in de humoristische zin." Uiteindelijk ging hij weer voor de bijl toen ze hem op zijn werk - hij is business intelligence specialist bij de Zorgboog in Bakel - vroegen om een middag aan elkaar te praten.

Inmiddels draait de cabaret-machine in hem weer op volle toeren. ,,Wat ik ga vertellen in de show? Ha! dat zeg ik niet." Okee, kleine tipjes van de sluier: er zullen bepaalde wethouders voorbijkomen. De Vlierdense buste voor koning Willem-Alexander. Iets met zonnepanelen. Met een lach: ,,Het wordt gezellig. Vooral dat."