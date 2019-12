Maria en Jozef in twee zeecontainers op Someren-Einds plein

SOMEREN-EIND - Het dorp telt twee prachtige maar vooral bijzondere kerststallen; in de St. Lambertuskapel is een traditionele stal bewoond door een Belgische kerstgroep. Op het Einderplein huist het prille gezin in een paar verbouwde zeecontainers.

Als de vrijwilligers die de kerststal op het Einderplein bouwden van bezoekers horen dat het een aanwinst is voor ‘t Eind, zijn ze toch wel een beetje trots. ,,Vergeten is dat wij een paar weken geleden in de stromende regen de twee verbouwde zeecontainers met een kraanwagen op hun positie hebben gezet,” zegt Jo Heijblom, voorzitter van de Eindse Kerststalgroep. ,,Dat was een nauwkeurig karwei en bepalend voor de werkzaamheden die volgden.”

Sinds 1990 bouwde men in ’t Eind jaarlijks een kerststal in het kerkgebouw. Toen de kerk verdween en er geen geschikte plek was in gemeenschapshuis De Einder werd gekozen voor een buitenstal op het Einderplein.

Te mooi maken

De zeecontainers zijn de basis van de kerststal waarop en waarin de werkgroep uit het dorp, samen met ontwerper Peter Slegers, haar fantasie en vakmanschap heeft losgelaten. ,,Wij wilden het allemaal te mooi maken, volgens de ontwerper moest het een oude schuur voorstellen en geen etalage!” vertellen de timmerlui lachend.

Volledig scherm De kerststal voor bewerking © ED

Met hulp van Eindse ondernemers werd de kerststal vervoerd, geplaatst en tot in details afgewerkt. Zelfs een vogelnestje met eitjes is niet vergeten.

Alles op zijn plek

Al vier jaar is er op de maandag na Sinterklaas actie op het Einderplein. Zodra de containers er staan, gaat de werkgroep aan de slag. De leden bouwen de zaak in een paar dagen op en werken door tot alles op zijn plek staat, de engel weer knikt en de stal omgeven is door kerstbomen. Ook de buitenweide met schapen en een waterput zijn een reden voor voorbijgangers om een kijkjen te komen nemen.

Als de kerstster op het dak van de stal is geplaatst, mogen de bezoekers naar binnen. Francien van de Voort uit ’t Eind is met kleinkind Duuk op bezoek. ,,Ik zie daar eitjes liggen in het stro, waar zijn de kippen?” vraagt de kleine zich af. Hans Truijen uit Someren is er met neefje Giano ( 8). ,,Ik vind de buitenwei mooi en ook de waterput voor de schapen.” Van de Voort en Truijen vinden het vooral gezellig in de stal: ,,Je ruikt het stro en het is net of je tussen de beelden met die prachtige kleuren staat.”

Jezuke warm

Met die opmerking wordt juist weergegeven wat de makers van de stal voor ogen hebben: bezoekers en de beelden samen in één ruimte. Na een tip hebben zij de os en ezel dichter bij het kindje geplaats. ‘’ Om Jezuke warm te houden', staat er in het boek geschreven !