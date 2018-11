Maria kijkt weer uit over Someren-Eind

Spanning bij Eindse versie Maestro

9:26 SOMEREN-EIND - In Someren-Eind zijn de voorbereidingen in volle gang voor de Eindse versie van Maestro, georganiseerd door de 100-jarige Muziek-vereniging Juliana. De kandidaten zijn John van den Eijnde, Tonnie van Gemert en Yara Peters - bekend in het lokale verenigingleven - en wethouder Guido Schoolmeesters en bakker Denis van Eijk. Wilma Veltman is bekend als de vrouw van de vorige burgemeester. Yara Peters (25) is de jongste deelnemer. Toen de organisatie haar vroeg, hoefde ze niet lang na te denken. ,,Ik vind het een eer gevraagd te worden voor dirigentencompetitie Maestro. Vlak voor de presentatie van de kandidaten in De Einder, waar een volle zaal op ons zat te wachten, was het echt zweten.”