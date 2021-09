Mariahoutse Huiskamer moet mensen samen laten komen

MARIAHOUT – Na maanden van hard werken is de eerste Huiskamer van Laarbeek geopend, gelegen in het Buurthuis in Mariahout. Dit gebeurde vrijdagmiddag groots met speeches, begeleid door een orkest én een optreden van de dansmariekes.

De zoete geur van pannenkoeken komt van mijlenver al op je af. Evenals het gegil van spelende kinderen, het gelach en geklets van hun ouders en de klanken van het orkest dat op de achtergrond speelt. Het hele dorp is uitgelopen voor de opening van de Huiskamer van Mariahout, dat zich bevindt in het Buurthuis. Dit is tevens de eerste Huiskamer van Laarbeek.

De Huiskamer van Mariahout in het Buurthuis.

Volgens Jantine van der Boom, directeur-bestuurder van bibliotheek de Lage Beemden, Suzan de Koning, dorpsondersteuner van de LEVgroep, en Joost van Wijk, manager Stichting Dorpshuizen Laarbeek, is de Huiskamer een plek waar zowel jongeren, ouderen, minderbedeelden en mensen met een beperking terechtkunnen. Van Wijk: ,,Je hebt een fysieke huiskamer. Wij willen een gezamenlijke ruimte maken, net zoals een huiskamer, waar je zo laagdrempelig mogelijk terechtkunt.’’

Alles wat je in een normale huiskamer hebt, kan je volgens De Koning ook vinden in de Mariahoutse Huiskamer. ,,Denk aan gezelschap, mensen ontmoeten, sociale contacten onderhouden, eten. Dat zijn ook dingen die je hier in de huiskamer kan doen samen met andere mensen. Zo kan je naar buiten en toch onder de mensen zijn. Vooral na corona vinden we dat belangrijk. Mensen zijn veel thuis geweest. Nu kunnen dorpelingen elkaar weer ontmoeten. Dat vinden wij het belangrijkste.’’

De opening van de huiskamer in Mariahout werd groots gevierd.

Daarnaast kan je volgens Van der Boom bij de Huiskamer terecht met alle vragen die je hebt. ,,Wij bekleden ook de functie van informatiepunt. Zo willen we mensen helpen om hun weg te vinden. Met name bij vragen aan de overheid of instanties, dat komt steeds verder weg van mensen te staan. Ze moeten alles online doen. Niet iedereen kan dat. Zo willen we mensen daarin tegemoetkomen.’’

Ook in Beek en Donk en Lieshout

Volgens De Koning hadden de Mariahoutenaren behoefte aan zo’n woonkamer. ,,Mariahout is niet de enige met die behoefte. We zijn in Beek en Donk en Lieshout ook bezig met het opzetten van Huiskamers. Mensen zijn door corona lang thuis geweest en onder de radar gebleven. Van hulpverlening, maar ook van welzijnsorganisaties als dorpsondersteuners. Zo kunnen wij beter zicht krijgen op wat er speelt in een dorp. Dan kunnen wij er samen met hen op inhaken. En zo kunnen mensen ook samenzijn. Dat hebben zij na zo’n periode gemist.’’

Dat die behoefte van samenzijn bestaat, blijkt ook uit een van de speeches die wordt voorgedragen. Door het naderende vertrek van Jumbo Mariahout, wat afgelopen week bekend is gemaakt, zijn veel Mariahoutenaren geraakt. Hen wordt opgeroepen om erover te praten in de Huiskamer: ,,Wij zijn er voor elkaar’’, zo klinkt het. ,,Laten we het dorp leefbaar houden. Praat het van je af. Daar zijn wij voor.’’