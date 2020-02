Marieke Lucas Rijneveld bij Literair Café Gemert

Van Rijneveld verscheen in 2015 het dichtdebuut Kalfsvlies, waarmee ze een jaar later de C. Buddingh-prijs won. In 2018 verscheen haar debuutroman De avond is ongemak, die zich afspeelt in een gereformeerd boerengezin met vier kinderen, dat wordt ontwricht door de dood van oudste zoon Matthies. Ook dit werk kreeg lovende recensies.