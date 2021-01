Marijkes balletvoorstelling in de tuin: Facebookpagina vol oude foto’s boeit Gemert

Op de foto danst Marijke Denissen, geboren in 1946 in Nieuw Guinea, achter haar ouderlijk huis in de Wassenaarstraat. Trots en gracieus laat ze haar vorderingen zien. Een rijtje buurtkinderen volgt vol bewondering deze inspanningen of kijkt naar de fotograaf, vier buurvrouwen laten in hun werkschort even hun huishoudelijk werk voor wat het is en de was wappert vrolijk in de wind.