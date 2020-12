Marina Beach-eigenaar Peter Gillis heeft na een jaar nog altijd geen cent gezien van zijn 61 miljoen

De in Axel geregistreerde Braakmaneiland Projectontwikkeling BV, waarvoor Catharina van Alten 5 december 2019 het contract tekende, is de beoogde koper. In de overeenkomst was opgenomen dat ‘het gekochte ten hoogste vier maanden na ondertekening zal worden geleverd’. Dat was dus 5 april 2020. Die datum is zonder enige actie gepasseerd.