Marinet uit Deurne vergaat 24 uur per dag van de pijn, maar verzekering vergoedt de oplossing niet

Dodenher­den­king is dit jaar nóg stiller dan anders, toch zijn overal bloemen­kran­sen gelegd

4 mei BEEK EN DONK - De doden uit de Tweede Wereldoorlog samen bij een oorlogsmonument herdenken: het zat er, net zoals vorig jaar niet in. De meeste gemeenten in deze regio zorgden voor een alternatief programma dat te volgen was via een lokaal mediakanaal.