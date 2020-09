Marion Leenders uit Bakel heeft al dertig jaar oog voor tweedehands kleren

BAKEL - Marion Leenders heeft al dertig jaar een tweedehands kinder- en dameskleding en accessoireszaak in Bakel: Znuffel. Gebruikte kleding is op het moment weer hip en trendy.

,,Met de wegwerpmaatschappij ben ik helemaal klaar.” Daar zit geen woord Chinees bij voor Marion Leenders (61), eigenaresse van de tweedehandswinkel Znuffel in Bakel. ,,Ik vind het erg belangrijk om aandacht te besteden aan duurzaamheid en hergebruiken,” zegt ze erachteraan. Al dertig jaar zorgt ze op haar manier dat gebruikte kleding goed terechtkomt.

,,Mijn moeder is tot drie jaar terug vaak hier komen helpen. Maar ze is twee jaar geleden overleden. Nu helpt mij dochter Karin mee.” Marion Leenders heeft klanten aan de aanbod- en de vraagzijde. Leenders: ,,Ik denk dat ik hier in de omgeving het langst draaiende tweedehandswinkeltje in kleding heb. Veel mensen denken dat je er veel aan verdient, maar dat vergeet maar. De helft van het verkochte artikel gaat naar de mensen die het te koop aanbieden. Als ik de huur en belasting aftrek, blijft er niet zoveel meer over.”

Ze bepaalt zelf het bedrag waarvoor ze een kledingstuk verkoopt in haar zaak. ,,Al is het dure merkkleding, het bedrag moet niet te hoog zijn want dan kopen de klanten hier niet meer.” Ze geniet van volk over de vloer. ,,De contacten met de klanten en de waardering als ik ze advies geef, daar krijg ik energie van, daar doe ik het voor.”

,,Alle mensen moeten hier kleding kunnen kopen voor hun kinderen of voor zichzelf. Of ze nu een dikke portemonnee hebben of maar weinig te besteden.” De winkel wordt twee keer in het jaar helemaal leeg gemaakt en de niet verkochte kledingstukken gaan terug naar de eigenaars of naar een goed doel. ,,Vorig jaar hebben we zelf kinderkleding naar weeshuizen, scholen en arme gezinnen in Gambia gebracht. Dat was erg indrukwekkend."

Naast kleding kan men ook terecht bij Znuffel voor schoenen, tassen en accessoires. Sinds dit jaar zijn er ook nieuwe fournituren te koop. ,,Hier in Bakel kon men geen klosje garen, knopen, rits of elastiek meer kopen. Mijn dochter kwam op het idee en dat loopt erg goed."

Vanwege het 30-jarig bestaan is de winkel op de zaterdagen 26 september en 3 oktober de hele dag open van 10.00 tot 15.30 uur. Als speciale jubileumactie krijgen de klanten 20 procent extra korting.