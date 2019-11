Mark Rutte verdedigt stikstofbeleid voor zaal met 400 mensen in Deurne

Hij was uitgenodigd in het hol van de leeuw. In Deurne, aan de rand van beschermd natuurgebied De Peel, in het hart van de intensieve veehouderij in Nederland, betrad premier Mark Rutte donderdagavond de arena om voor een kleine vierhonderd aanwezigen ’s lands stikstofbeleid te verdedigen.

Het was bijna letterlijk een ‘arena’, want voor een podiumpje met tv-camera’s was op de vloer een rechthoek afgetekend, van waaruit Rutte met een microfoon in de hand mocht reageren. De bijeenkomst in ‘natuurpoort De Peel’ was georganiseerd door de Deurnese VVD-afdeling, maar in de zaal stonden niet alleen liberale leden van die partij. Veel boeren in de omgeving zagen hun kans schoon om ‘de grote baas’ eens aan de tand te voelen. Boze en teleurgestelde boeren, die zich in de steek gelaten voelen, ook door de VVD, zowel landelijke als provinciaal.

Toch werd het in Deurne nooit grimmig, zelfs niet ongemakkelijk. Rutte beantwoordde rustig de vragen en werd eigenlijk geen moment echt in verlegenheid gebracht. De benadering vanuit de zaal bleef rustig en vriendelijk, ondanks de rondgierende emoties over het Brabantse landbouwbeleid en de stikstofregels die er nog aan komen.

Gedeputeerde

Behalve Rutte waren ook een aantal VVD-kamerleden en Brabants gedeputeerde Christophe van der Maat naar Deurne gekomen. Natuurlijk kreeg Van der Maat de wind van voren toen het ging over de deadline van 1 april, de dag dat Brabantse boeren hun vergunningsaanvraag moeten hebben ingediend om te voldoen aan de verscherpte staleisen. Hij liet zich niet uit de tent lokken. Begin december is er meer duidelijkheid over de landelijke stikstofregels, half december bekijkt het provinciebestuur of en waar die botsen met de Brabantse koers.

Rutte merkte gedurende de avond dat de frustratie in de zaal vooral dat Brabantse beleid betrof. De pijlen werden gericht op de uitzonderingspositie. ,,We zitten hier op een paar honderd meter van de Limburgse grens. Ik mag bijna niets, mijn buurman boert ook en mag veel en veel meer. Hoe kun je dat nog uitleggen?”, klonk het vanuit de zaal. Rutte toonde begrip, maar benadrukte ook dat provincies hun eigen verantwoordelijkheid hebben en zelf beleid kunnen maken.

De ‘diefstal’ van bestaande rechten van boeren, de grote verschillen tussen het milieubeleid in Nederland en dat in andere landen, het grote aantal Natura 2000-gebieden in het kleine land; het kwam allemaal voorbij in Deurne. Rutte en co gaven overal netjes antwoord op, en kregen ondertussen veel gratis advies. ,,Of ze er ook iets mee doen, weet ik niet, maar wij hebben in ieder geval ons hart gelucht”, zei een van de boeren, toen hij tegen tien uur weer naar buiten wandelde.