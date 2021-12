Markt Gemert gaat terug naar het Ridderplein; ‘Daar hoort ie ook thuis’

Hans van Berlo, bevlogen natuurlief­heb­ber, maakt zich grote zorgen om de verdroging: ‘We zijn als mens zestig jaar zó tekeerge­gaan’

DE MORTEL - Hans van Berlo uit De Mortel maakt zich grote zorgen over de verdroging. In de natuur om hem heen ziet hij dagelijks de ingrijpende gevolgen. In de ED-serie ‘Groen Hart’ zegt hij: ,,Ook boeren zitten gevangen in het systeem van groter, groter, groter.”

14 december