Marnix Schlösser verlaat Deurne: afscheid van een wethouder die bij zijn inwoners op de bank plofte

Wegen wegge­streept: einde aan Pijnbank in Vlierden

DEURNE - Na de grote schoonmaak van vorig jaar verdwijnen er opnieuw straatnamen in Deurne. In 2020 kregen veertien wegen en straten al een enkeltje prullenbak, dit keer komt er een einde aan de Pijnbank in Vlierden en de Martinet en Strijpseweg in Deurne.

14 november