Martien Slegers, 70 Jaar lid van SV Someren: ‘Dat was een gezellige derde helft in Lierop’

Eerste expositie Gerard van Lankveld in ’eigen’ Gemert; ’Hier weten ze wel wat ik doe’

6:30 GEMERT - Zijn werken waren al eerder te zien in landen als Frankrijk, Spanje, Zuid-Korea, Duitsland, België en binnenkort ook Japan, maar Gemert zelf ontbrak vreemd genoeg in dit rijtje. Tot nu toe, want vanaf 11 maart wordt een groot aantal werken van Gerard van Lankveld getoond in het KunstLokaa, Vondellaan. ,,Beter te laat dan te vroeg, want dan is er meestal nog niks te zien.”