Massaal in beroep tegen natte Peel

DEURNE - De Raad van State wacht een flinke klus. Ze krijgt tientallen, mogelijk zelfs tot tachtig beroepszaken te behandelen over het natuurplan voor de Deurnesche Peel. Van mensen die hun eerder verzet zagen sneuvelen bij de provincie. Algemene teneur: de gevolgen van de vernatting zijn niet te overzien. Ze willen niet achteraf met schade worden geconfronteerd, om dan alsnog hun gelijk te moeten halen. Bewoners voorzien ook ernstige beperking van hun bedrijfsvoering. Maar bovenal: het vertrouwen in de overheid is weg. Ze hebben niet het gevoel serieus te worden genomen.