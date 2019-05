Máxima onder de indruk van Habesha-brouwerij in Ethiopië

In de hand van Máxima een wortel, vers van de akker van een trotse boerin. De landbouwgrond van de Ethiopische ligt op steenworpafstand van de Habesha-brouwerij, die haar sinds de opening in 2015 veel oplevert. Elektriciteit, betere irrigatie en regelmatig brouwoverblijfselen als voer voor haar twee jonge koeien. Net als andere boeren in de buurt geniet ze nu een beter leven, met dank aan het biermerk Habesha, dat door de Bavariabrouwer uit Lieshout werd gerealiseerd en in korte tijd is uitgegroeid tot een van de grootste spelers in het Afrikaanse land.