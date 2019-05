‘Maximale score’ in Peel bij deelname molendagen

SOMEREN – Molenaars in De Peel zijn trots op hun molen en zetten graag de deuren open voor het grote publiek. Twintig van de 21 molenaars doen komend weekend aan de Nationale Molendagen. Dat zijn er vier meer dan in voorgaande jaren constateert secretaris Jan Tielemans van de Peellandse Molenstichting. ,,Dit is de maximale score, want De Vogelenzang in Lieshout is momenteel gesloten vanwege bouwwerkzaamheden. Het zegt mij dat er groot enthousiasme is onder de molenaars in de regio.”