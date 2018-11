Medewerker mishandeld bij gewapende overval op tankstation Esso in Beek en Donk

update Twee verdachte doorrij­ders aangehou­den na ongeval in Deurne

17:04 DEURNE - Op de Liesselseweg in Deurne heeft woensdagochtend een kop-staart botsing plaatsgevonden, waarna de achterste auto is doorgereden. Inmiddels heeft de politie een 45-jarige vrouw en een 37-jarige man uit Weert aangehouden die waarschijnlijk in de doorgereden auto zaten.