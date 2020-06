Medisch centrum op plek oude politiebureau Deurne; sloop begonnen

De omgeving van het voormalige politiebureau is afgezet met hekken en lint vanwege de asbest die verwijderd wordt. Volgens eigenaar Van Bussel was het materiaal binnenin en op het dak van het pand verwerkt. Het bureau stamt uit 1985. Toen was het nog toegestaan om asbest te gebruiken in de bouw.

Het tijdspad na de sanering is nog onduidelijk. Volgens het aankondigingsbord zou de nieuwbouw in 2021 af moeten zijn. Van Bussel durft zich hier niet over uit te laten omdat hij momenteel volop in onderhandeling is met allerlei partijen. De bedoeling is dat zorgverleners uit de eerste- en tweedelijnszorg een plek krijgen in het medisch centrum. Gedacht wordt aan huisartsen, psychologen, fysiotherapeuten, thuiszorgorganisaties en medisch specialisten. Van Bussel doet geen mededelingen over welke partners al hebben toegezegd.