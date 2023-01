Meer actie tegen verdroging Peel op komst

Crisisop­vang in De Hoof verlengd tot 6 maart

SOMEREN - De crisisnoodopvang van vluchtelingen in groepsaccommodatie De Hoof in Someren wordt verlengd tot maandag 6 maart. Het aantal mensen dat maximaal kan blijven is vanwege herstelwerkzaamheden bijgesteld naar 162 personen.

10 januari