Meer dan gebroken harten en bier; Gemertse zangeres presenteert eerste single

Meezingen met bijzondere vespers in kerk Lierop

11:07 LIEROP - De koepelkerk in Lierop is zaterdag 7 maart het toneel van een première: vocaal ensemble Wishful Singing zingt Vespers in Mysterium. Het eerste Mysterium-project van dit vrouwenkwintet, samen met cabaretier Herman Finkers, kreeg grote nationale bekendheid en waardering.