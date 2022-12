Meer Oekraïense vluchtelingen naar Gemert: opvang in voormalige school

Lampionnen­tocht naar de kerststal in Gemert

GEMERT - Kerstmis nadert met rasse schreden. In Gemert betekent dat, dat er weer een mooie, grote kerststal opgebouwd is bij de kerk van Sint-Jans Onthoofding. Zaterdagavond was er een lampionnentocht die de deelnemers naar de kerststal bracht.

11 december