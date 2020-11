Meer onderzoek naar hinder geplande spoortunnel Deurne

Door het extra onderzoek loopt het vaststellen van het bestemmingsplan vertraging op. De gemeenteraad van Deurne zal er nu naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 over vergaderen. Het in gebruik nemen van de spoortunnel staat nog steeds op de planning voor voorjaar 2023. „We hebben behoorlijke ruimte”, zegt wethouder Helm Verhees. „Maar dat hangt uiteraard ook af van eventuele verdere procedures.”

Het ontwerpbestemmingsplan lag in april en mei ter inzage. In vijf zienswijzen uitten omwonenden hun zorgen over onder andere geluidsoverlast, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. De gemeente Deurne is met de bewoners in gesprek gegaan en liet het bureau Goudappel Coffeng in augustus onderzoek doen. Maar dat onderzoek heeft niet alle vragen beantwoord. En dus gaat hetzelfde bureau nu een vervolgonderzoek doen om de indirecte hinder nog verder in beeld te brengen. „We gaan kijken naar de rotonde Binderendreef-Helmondseweg. Wat zou daar nodig zijn?” geeft Verhees als voorbeeld.