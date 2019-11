Meer plek in nieuw Senzer-pand Gemert

GEMERT - Op het Smartpark in Gemert wordt vrijdagavond een nieuw pand in gebruik genomen, waar medewerkers van Senzer wasgoed inpakken voor Lips+.

De nieuwe bedrijfshal aan het Wolfswater in Gemert vervangt het logistiek centrum van Lips+ aan de Scheiweg, waar Senzer-medewerkers al langer werkzaamheden voor het bedrijf verrichten. Dat pand werd gehuurd van de Van Dijk Groep. Lips+ zit in Gemert ook aan de Lodderdijk, met een eigen wasserij.

In de nieuwe hal wordt niet alléén voor Lips+ gewerkt, vertelt Paul Verbakel, directeur werk en participatie van Senzer. ,,We hebben er ook plek voor Eurofast uit Deurne, een nieuwe opdrachtgever.” Via Senzer werken in Gemert nu ongeveer 50 mensen voor Lips+ - dat waren er voorheen 40 - en zo'n 25 voor Eurofast. Dat bedrijf levert onder meer bevestigingsmaterialen voor dakplaten.

Huurcontract

Voor Lips+ worden op de nieuwe locatie huurlinnen en dekbedden ingepakt, die vervolgens samen met persoonswas wordt klaargezet voor transport naar zorginstellingen in het hele land. Senzer heeft met de eigenaar van het nieuwe pand, een vastgoedbedrijf, een huurcontract voor een periode van tien jaar gesloten. ,,De samenwerking met Lips+ bevalt goed, we zijn blij met elkaar.”

Volgens Verbakel komen de medewerkers met name uit Gemert-Bakel en Laarbeek. ,,In die gemeenten is het voor ons een belangrijke voorziening, het gaat om een groep mensen die een hogere mate van begeleiding en aanpassingen aan de werkplek nodig hebben.” Naast Lips+ en Eurofast is er in de nieuwe hal volgens Verbakel in de toekomst nog ruimte voor andere opdrachtgevers. ,,Maar we richten ons nu in eerste instantie op deze twee bedrijven.”

CleanLease

Vorige maand werd overigens bekend dat het Schiedamse Lips+ samengaat met branchegenoot CleanLease, dat haar hoofdkantoor in Koudekerk aan den Rijn heeft. De combinatie met zo'n 1.500 medewerkers vervolgt haar activiteiten onder de naam CleanLease. In Zuidoost-Brabant heeft het bedrijf naast de wasserij in Gemert ook twee vestigingen in Eindhoven.