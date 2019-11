Meer ruimte voor horeca en wonen in hartje Deurne

DEURNE - Het dorpshart van Deurne wordt verdeeld in drie verschillende stukken. In de toekomst moeten winkels zich vooral op één plek gaan concentreren. Een speciaal team gaat aan de slag om onder meer leegstand te verminderen.

Veelbelovende woorden sprak wethouder Marinus Biemans tijdens de presentatie van de nieuwe visie voor het centrum van Deurne. Het dorpshart moet de komende jaren omgevormd worden van een plek om te kopen -een place to buy- naar een place to be, een plek waar je graag wil zijn. ,,Maar het is een enorme klus en het wordt heel hard werken.”

De afgelopen maanden is er in Deurne gewerkt aan een gezamenlijke kijk op de toekomst van het centrum. Dat is geen luxe, maar bittere noodzaak. De leegstand in het Deurnese centrum is ondanks alle eerdere inspanningen niet afgenomen, maar toegenomen naar vijftien procent. Volgens de gemeente, ondernemers en pandeigenaren moeten er serieuze keuzes gemaakt worden om het tij te keren.

Het pakket met voornemens wordt in december voorgelegd aan de raad. In de visie worden geen concrete plannen genoemd, zo wordt bijvoorbeeld ook de discussie over betaald parkeren nog niet gevoerd. Dat is stap twee, liet Biemans weten.

,,Uit alle voorspellingen blijkt dat de leegstand alleen maar zal toenemen. We willen in het centrum dus meer ruimte voor een mix van wonen, werken, winkelen en verblijven en voor maatschappelijke initiatieven.” Als voorbeeld noemt Biemans de recente aanvraag van zorgorganisatie ORO. ,,Zij willen zich met de kunstenaars van ArtORO in het pand van Schoenenreus vestigen. Dat past heel goed in de nieuwe opzet.”

Niemand dwingen

Om het centrum om te vormen, wordt het hele gebied in drie stukken geknipt. Er komt één kernwinkelgebied rond de Markt, Dr. Anna Terruweplein, Martinetplein en Wolfsberg. Het is het streven dat de winkels zich uiteindelijk daar zullen vestigen. Een speciaal team zal de komende tijd alle ondernemers bezoeken om wensen en toekomstplannen te inventariseren. ,,We gaan niemand dwingen om te verhuizen. Dat past niet bij Deurne. Maar we hopen wel dat zo veel mogelijk ondernemers zich melden”, aldus Peter Thijssen van Centrummanagement.