Meer steun in De Peel voor boetevrije giften

Een motie daartoe van de fractie Sociaal Gemert-Bakel krijgt unanieme steun van de rest van de gemeenteraad. Waarschijnlijk wordt dat hierdoor vanaf de komende zomer ook mogelijk.

Senzer, dat namens de Peelgemeenten de bijstandsuitkeringen verzocht, werkt aan een regeling, zegt de Gemert-Bakelse wethouder Wilmie Steeghs (Dorpspartij). ,,Voorwaarde is wel dat de betrokkenen gemeenten daar mee akkoord gaan", aldus de wethouder.

7000 euro terugbetalen

Nu is het nog zo dat mensen met een bijstandsuitkering gekort kunnen worden als ze giften krijgen. Dat leverde de afgelopen tijd verschillende schrijnende situaties op. Zo moest een vrouw in de gemeente Wijdemeren(Noord-Holland) op last van het gemeentebestuur 7000 euro terugbetalen omdat ze van haar moeder voor dat bedrag aan wekelijke boodschappen had gekregen.

Vervolgens besloot de Tweede Kamer dat aan dergelijke onrechtvaardige situaties een einde moest worden gemaakt. In februari stemde de Kamer in met een voorstel van SP, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA.

Niet wachten

,,Maar het gaat waarschijnlijk nog een hele tijd duren voordat de wettelijke regeling ook is ingevoerd", verwacht fractievoorzitter Jan Hoevenaars van Gemert-Bakel. ,, Wij willen daar niet op wachten. Als lokale overheid hebben we de mogelijkheid het eerder te regelen. Die mogelijkheid willen we nu aangrijpen.”

Ook de Cliëntenraad van Senzer moet zich nog over het plan uitspreken. Voor wethouder Steeghs is de grens van 1200 euro ook niet heilig. ,,We willen wel maatwerk kunnen blijven leveren. Ook mensen die net over die grens gaan, moeten niet in de problemen komen.”