Meerdere uitbreidingen op zorgboerderij Grootenhout op stapel

MARIAHOUT - De wachtlijsten op Grootenhout zijn zo groot, dat de zorgboerderij met locaties in Mariahout en Aarle-Rixtel de komende jaren gaat uitbreiden op meerdere plekken. Sommige bestaande locaties kunnen dan meer bewoners worden opvangen, terwijl ook een nieuwe vestiging gepland is in Aarle-Rixtel.

De eerste uitbreiding is die aan Broek 4 en 6 in Mariahout. Daar komt, als alles volgens planning verloopt, volgend jaar op de plek waar een beheerderswoning staan ingetekend, een nieuwe zorgwoning te staan. Die wordt geschikt gemaakt voor tien nieuwe cliënten met een hogere zorgbehoefte dan ze nu aannemen, zoals ouderen met dementie die ook gedragsproblemen vertonen.

Quote We krijgen zo verschrik­ke­lijk veel aanmeldin­gen, dat we lang niet iedereen kunnen plaatsen. Op het moment staan er 55 mensen op een wachtlijst. Noudje van Bussel, zorgboerderij Grootenhout De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over de benodigde bestemmingsplanwijziging, daarom staat het onderwerp woensdag op de agenda van de commissie ruimtelijk domein.

De volgende staat gepland bij Woods Place aan de Stekkermortel. Ook daar komen tien extra zorgplekken. ,,We hebben daar een hectare of twee aan grond over", zegt directielid Noudje van Bussel. ,,Eind van het jaar willen we beginnen met de aanleg van een voedsel- en wandelbos.” Dat is een aangeplant bos van planten, struiken en bomen met een hoog gehalte aan eetbare soorten. ,,Maar daar zul je pas over een jaar of vijf echt wat aan hebben.”

In Aarle-Rixtel komt dus een locatie erbij. Van Bussel: ,,We hebben aan de Bakelsedijk 27 een pand aangekocht, waar we willen beginnen met een verblijf voor veertien personen. De gemeente heeft al aangegeven in principe mee te willen werken aan ons plan.”

Bijna zestig mensen kunnen nu in een van de woonboerderijen van Grootenhout wonen, over een paar jaar zijn dat er meer dan negentig. ,,We krijgen zo verschrikkelijk veel aanmeldingen, dat we lang niet iedereen kunnen plaatsen. Op het moment staan er 55 mensen op een wachtlijst.”

Zorgschool

Daarnaast wil Grootenhout beginnen aan een eigen zorgopleiding. Van Bussel en haar partner Doris van Vuuren hebben zo een eigen visie op de zorg voor mensen met dementie. Zo zorgen ze er bijvoorbeeld voor dat bewoners na het ontbijt naar hun dagbeleving gaan, die bewust op een andere plek op het terrein ligt. Het is een van de ‘trucs’ om ze meer aan het bewegen te krijgen. Manager Francien van de Ven publiceerde er eind vorig jaar een boek over met de titel Hoe dan? De zorgschool komt in een van de gebouwen aan de Broek en opent medio juli.

Grootenhout biedt zorg voor mensen met dementie op landelijk gelegen plekken, met uitzicht op de velden, paarden of bossen. Noudje van Bussel en Doris van Vuuren zijn in 2009 begonnen met dagbeleving voor mensen met dementie en later namen ze die ook in huis. Zo is de zorgboerderij langzaam uitgebreid. Hun eerste ervaring in de zorg voor dementerenden deden ze op in 2004, toen een tante en de moeder van Noudje de ziekte van Alzheimer kregen en ze besloten thuis voor de twee te zorgen.