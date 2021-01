Meerderheid in Lieropse straat beslist: Ook gezonde bomen in Slutelakker worden vervangen

LIEROP - Ook al is er flinke ontevredenheid in een deel van de straat, alle bomen aan de Slutelakker in Lierop maken plaats voor nieuwe exemplaren. Het gemeentebestuur volgt de ruime meerderheid van de bewoners.

Vooral de kap van gezonde bomen is een heikel punt in de Slutelakker. Groenliefhebbers zoals Francy de Vries snappen er niets van dat bomen moeten wijken voor het verfraaien van perkjes. Volgens de gemeente Someren is daar echter een logische verklaring voor te geven.

Oppervlakkig wortelen

De beplanting onder de bomen is dringend aan vernieuwing toe. Om eenheid in de straat te behouden kiest Someren voor vervanging van al het huidige groen. Dat kost in totaal 75.000 euro. Probleem is echter dat bij het rooien van beplanting onvermijdelijk wortels van bomen geraakt worden. Bovendien hebben de bomen te weinig ruimte om te groeien, waardoor ze oppervlakkig wortelen.

Komvorm beter voor opvang water

‘Daarnaast ligt de grond in de vakken te hoog en moeten deze afgegraven worden’, licht het gemeentebestuur toe in een voorstel aan de lokale politiek. ‘Daarbij willen we de nieuwe vakken in een komvorm aanleggen, om water te kunnen opvangen. Dat is beter voor de bomen.’

Bewoners in de Lieropse straat werden in eerste instantie niet bij dit project betrokken, maar dat is volgens de gemeente de afgelopen maanden alsnog ingehaald. Er waren twee verschillende informatieavonden waarvoor bewoners in groepjes werden uitgenodigd.

Meerderheid voor verwijderen alle bomen

Uiteindelijk zijn drie keuzes aan de Lieroppenaren voorgelegd: bomenkap aan zuidelijke kant van de straat en in het noordelijk deel blijft alles staan, kap van bomen in de volledige straat of alles bij het oude laten. De eerste optie kreeg vijf stemmen, de derde vier en achttien bewoners van de Slutelakker kozen voor volledige renovatie.

Grotere bomen terug geplant

Voor het gemeentebestuur voldoende reden om voor deze variant, eerder dit jaar ook al aangedragen door enkele ambtenaren, te kiezen. Als tegemoetkoming richting de bezwaarmakers worden bij aanplant grotere, nieuwe bomen dan normaal terug geplant.

Volledig scherm Perkjes in omgeving Slutelakker die worden aangepakt. © Martien Kusters