Meerderheid politiek Asten kiest ook voor Klepel

Asten en Waalre experimen­te­ren bij stemmen tellen

15:15 ASTEN/WAALRE - Voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en de waterschappen gaan 76 gemeenten de stemmen tellen op een experimentele manier. Het doel is om het telproces betrouwbaarder en transparanter te maken. In de regio Zuidoost-Brabant is het experiment volgende week in de gemeente Asten en Waalre.