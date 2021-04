Meet and greet met Peter Gillis afgelast

Dé kastelein van Ommel overleden: ‘Albert Eijsbouts vond dat jongeren moesten leven’

2 april OMMEL - Albert Eijsbouts was een belangrijke en markante man met een grote betekenis voor Ommel. Voor veel dorpsbewoners was hij dé cafébaas van het dorp. Hij was op 11 januari 1965 ook een van de medeoprichters van voetbalclub Olympia Boys.