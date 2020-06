Meevaller Gemert-Bakel valt toch tegen

Bekijk jouw gemeente Sinds maart 201.000 werkenden minder, fors meer WW-uitkerin­gen in Bladel, Eersel en Ge­mert-Ba­kel

12:00 De werkloosheid in Nederland is, mede als gevolg van de coronacrisis, opgelopen tot 3,6 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder was dat nog 3,4 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal mensen met een betaalde baan sinds maart met 201.000 gedaald. Opvallend is dat met name in Eersel (+9,6 procent), Bladel (+7,9 procent) en Gemert-Bakel (+7,7 procent) in mei fors meer WW-uitkeringen zijn aangevraagd ten opzichte van een maand eerder.