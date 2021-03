Megaclaim Van Deurzen wel of niet van tafel?

Klein dorp landelijk in het nieuws; Knegsel is trots op Laurens Dassen (van Volt)

18 maart KNEGSEL - Ze lopen er niet direct mee te koop in Knegsel, maar stiekem zijn ze best trots op 'hun’ Laurens Dassen en ‘zijn’ Volt. Uit het niets katapulteerde hun voormalige dorpsgenoot zich in de Tweede Kamer.