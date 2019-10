Megastal in Neerkant pal naast de Peel

De uitbreiding van de varkenshouderij van de maatschap Swinkels-Meulendijks aan de Grintkuilen in Neerkant is in mei van start gegaan. In de nabije toekomst zullen er in de stallen maximaal 14.000 varkens gehouden worden. Voor de uitbreiding zijn alle benodigde vergunningen verleend door de provincie en de gemeente Deurne. Maar nu de Raad van State in mei een streep trok door het Nederlandse stikstofbeleid, rijst bij meerdere mensen de vraag of deze uitbreiding op die plek wel door kan gaan. De varkenshouderij ligt namelijk dicht bij de Peel. Het stikstofbeleid werd juist vernietigd omdat Nederland niet genoeg doet om Natura 2000 natuurgebieden, zoals de Peel, te beschermen tegen uitstoot.